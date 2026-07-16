Scopriamo cosa succederà venerdì 17 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 17 luglio, Alonso decide che Curro sostituirà Cristobal alla guida della ricerca di Angela. Cristobal non la prende bene.
Vera chiede a Teresa di andare a Lujan al posto suo, ma Petra lo scopre. Tono riesce a trovare il coraggio di parlare spontaneamente con Simona.
L'incontro fra Martina, Jacobo e Bartolomè inizialmente parte bene, ma quando il barone comincia ad insultare Catalina la situazione precipita.
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