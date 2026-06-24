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La promessa

ANTICIPAZIONI24 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 25 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 25 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 25 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 25 giugno

Amparo Pinero (Martina) in una scena de La Promessa
Amparo Pinero (Martina) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 25 giugno, Pia dimentica di consegnare una lettera a Cristobal

Il maggiordomo reagisce in modo eccessivo. Manuel confida a Curro quanto sia turbato dal quadro di Cruz, confessando che è arrivato persino a parlarci come se lei potesse ascoltarlo.

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