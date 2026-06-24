Scopriamo cosa succederà giovedì 25 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 25 giugno, Pia dimentica di consegnare una lettera a Cristobal
Il maggiordomo reagisce in modo eccessivo. Manuel confida a Curro quanto sia turbato dal quadro di Cruz, confessando che è arrivato persino a parlarci come se lei potesse ascoltarlo.
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