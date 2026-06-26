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La promessa

ANTICIPAZIONI26 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 27 giugno in prima serata

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 27 giugno in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 27 giugno, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 27 giugno in prima serata

Enrique Fortun (Lopez) in una scena de La Promessa
Enrique Fortun (Lopez) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 27 giugno in prima serata, il colonnello Fuentes dichiara in arresto il capitano de la Mata.

Lo stesso capitano finge di essere sicuro che si tratti di un errore e prepara i bagagli, prima di venire portato via dai soldati di fronte a tutti. Lorenzo realizza di essere stato incastrato da Angela e Curro. Angela però teme delle ripercussioni su Curro.

Maria, Teresa e Vera avvertono Simona del fatto che suo figlio Tono potrebbe avere una relazione con Enora ma lei ne è assolutamente felice. Nel frattempo, Manuel cerca di convincere Leocadia a cedere la sua quota della società a Pedro Farrè.

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