Scopriamo cosa succederà sabato 27 giugno nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 27 giugno, il colonnello Fuentes mette definitivamente alle strette Lorenzo.

Quest'ultimo viene smascherato per le sue attività illecite. Curro teme le conseguenze delle sue scelte, soprattutto per Angela, la quale ha paura per ciò che potrebbe accadere.

Nel frattempo, Petra e Cristobal hanno un confronto sul destino di padre Samuel. Pia, Ricardo e Tono evidenziano il grande operato del sacerdote, grazie al suo rifugio, infatti, ha salvato molte vite dalla miseria.



Vera e Lope, invece, decidono di scrivere al fratello di Vera per organizzare un incontro segreto, in quanto la ragazza vuole rivederlo.

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