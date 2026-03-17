Blu Barbara Prezia, in arte Blu, 34 anni, è nata il 09.11.91 a Durazzo (Albania), è una modella, attrice e musicista. All'età di 3 anni si trasferisce con la famiglia a Rimini.

Appassionata di musica, fin da piccola, studia canto e chitarra. Blu Barbara, inizia la sua carriera partecipando ad alcuni concorsi di bellezza, vince la fascia di Miss Eva 3000 (2014) e Miss Gran Prix. Successivamente si trasferisce a Milano, dove lavora come modella collaborando con brand internazionali. Nel 2023 partecipa al reality show Pechino Express in coppia con Carolina Stramare.

