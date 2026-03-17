Alessandra Mussolini, 63 anni, nata a Roma il 30.12.62, è stata parlamentare, attrice, cantante ed è un noto personaggio televisivo italiano. Laureata in Medicina e Chirurgia, negli anni '80 comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo. Prende parte al film di Ettore Scola, Una giornata particolare, e poi recita ne Il tassinaro, Noi uomini duri e Sabato, domenica e lunedì.

Ha partecipato anche a diversi programmi televisivi come Domenica In, accanto a Pippo Baudo, La pupa e il secchione, Ballando con le stelle, Il Cantante Mascherato, Tale e Quale Show. Nel 1982 ha pubblicato un LP, Amore, con i testi di Cristiano Malgioglio. Dal 1990 si dedica alla politica: viene eletta deputata, poi senatrice ed europarlamentare.

