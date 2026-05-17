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Forbidden Fruit

SERIE TV17 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 18 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 18 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Talat Bulut (Halit) and Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit
Talat Bulut (Halit) and Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 18 maggio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 18 maggio

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