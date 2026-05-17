La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 18 maggio dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 18 maggio

Dopo essere stata cacciata dalla holding da Ender, Sahika cerca nuovi alleati e propone una collaborazione sia a Kaya sia a Nadir, ma entrambi la respingono.