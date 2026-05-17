Domenica 17 maggio Racconto di una notte non andrà in onda in prima serata su Canale 5. La serie tv turca tornerà con un nuovo episodio da lunedì 18 maggio su Canale 5 dalle 16:00 in daytime. Scopriamo cosa andrà in onda al posto di Racconto di una notte .
Nella prima serata di domenica 17 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda la finale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.
Un nuovo episodio di Racconto di una notte andrà in onda lunedì 18 gennaio alle 16.00 su Canale 5. Di seguito una breve anticipazione.
Dopo la visita di Cabir, Mahir decide di portare via Canfeza e sua madre dalla villa per metterle al sicuro. Nonostante le pressioni della famiglia, il ragazzo non vuole sacrificarsi sposando Sila. Con l’aiuto di Salih, trovano quindi un nascondiglio temporaneo in attesa di capire come affrontare Selim.
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