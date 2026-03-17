Antonella Elia, 62 anni, nata Torino, il 01.11.63 è una showgirl, attrice e personaggio televisivo tra i volti più popolari della TV degli anni Novanta.

A diciotto anni si trasferisce a Roma e inizia la carriera artistica a teatro, diventerà poi famosa partecipando a programmi cult come La Corrida, Non è la Rai e La Ruota della Fortuna, lavorando con grandi protagonisti della televisione italiana come Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Alberto Castagna.

Negli anni 2000 studia recitazione negli Stati Uniti alla Beverly Hills Playhouse di Los Angeles. Tornata in Italia, partecipa a due edizioni del reality L'isola dei famosi e vince quella del 2012. In seguito, prende parte a programmi come Pechino Express, Tale e Quale Show e, insieme al compagno Pietro Delle Piane, con il quale si sarebbe dovuta sposare, ha partecipato anche a Temptation Island VIP.

Con il Grande Fratello ha un legame speciale: è stata sia concorrente sia opinionista.

