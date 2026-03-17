Paola Caruso, 41 anni, è nata a Catanzaro il 17.01.85.

Laureata in Giurisprudenza, da giovanissima diventa la ragazza immagine di un notissimo locale in Sardegna, poi partecipa a Miss Italia (2003), a Uomini e Donne (2006) e Scorie (Raidue).

La notorietà arriva grazie ad Avanti un altro! dove è diventata molto famosa grazie al suo ruolo di Bonas. Nel 2016 è una concorrente de L'Isola dei famosi e nello stesso anno recita in Natale al Sud, mentre nel 2018 partecipa a Pechino Express (si ritira perché scopre di essere incinta). Nel 2022 è nel cast de La Pupa e il secchione.

