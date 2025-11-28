Grande Fratello, il percorso della prima finalista Giulia Soponariu

Per l’occasione, Simona Ventura ha invitato in studio le ultime tre concorrenti rimaste al televoto: Giulia, Rasha e Donatella. Dopo aver annunciato la salvezza di Rasha, Simona ha rivelato la notizia tanto attesa: " Giulia sei la prima finalista del Grande Fratello! "

I concorrenti erano convinti che il televoto della serata servisse a determinare un’eliminazione, ma in realtà aveva lo scopo di decretare il primo accesso alla finale. Giulia ha affrontato il televoto insieme a Francesca Carrara , Donatella Mercoledisanto , Simone De Bianchi , Omer Elomari e Rasha Younes , riuscendo, alla fine, ad avere la meglio.

Giulia Soponariu è la prima finalista del Grande Fratello

Nata e cresciuta a Torino, Giulia ha solo 20 anni , ma vanta una personalità che difficilmente passa inosservata. Dopo il diploma al liceo delle Scienze Umane, si è iscritta all’Università di Torino, dove studia Economia e Statistica , alternando gli impegni accademici al lavoro di modella.

Durante la puntata del 17 novembre , Giulia aveva condiviso con il pubblico frammenti della sua storia e, rispondendo alle critiche di alcuni coinquilini che la definivano "piccola", aveva dimostrato tutta la grandezza: "Quando mia mamma ha avuto un preinfarto avevo 14 anni e sono dovuta stare con dei bimbi piccoli a casa. Il mio unico pensiero era di restare con una bimba di due anni e un bimbo di tre e fare veramente da mamma. Io sono la seconda mamma nella mia famiglia, non sono piccola ".

A seguito del suo racconto, tutti i fratelli di Giulia sono entrati in Casa , regalandole un momento di commozione indimenticabile, e le hanno detto: " Siamo fieri di te ".

Nella Casa, Giulia aveva confidato ai suoi compagni uno dei ricordi più delicati e traumatici della sua infanzia. Aveva appena quattro anni quando, durante una grigliata di famiglia, è stata rapita: "C'era una bambina di 14 anni vestita di rosa che mi chiamava e aveva lo stesso camion delle barbie che avevo io. Le ho detto che me lo aveva rubato e lei mi ha risposto che l'aveva comprato uguale a me. Mi ha chiesto se volevo provare la sua bicicletta e mi ha detto di seguirla".

Giulia l'aveva seguita lungo un vialetto stretto, circondato dagli alberi. "Da lì ho un blackout", aveva raccontato. "Ricordo solo di essere salita su un furgone bianco con due uomini, convinta che mi stessero riportando a casa. Ho iniziato a piangere, urlavo e mi sono svegliata in un benzinaio abbandonato. Mi hanno buttata giù come un sacco di patate".

La modella aveva confessato di aver avuto paura di dormire da sola fino agli undici anni e di come, essendole accaduto quando era molto piccola, quell'episodio non avesse avuto su di lei lo stesso impatto che aveva avuto su sua madre: "Con mia madre non posso toccare l'argomento perché le fa male, ma la ringrazio perché lei mi ha dato massima fiducia con i miei fratelli piccoli".

Il rapporto tra Giulia e Jonas Pepe