Grande Fratello, il percorso della prima finalista Giulia Soponariu

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 novembre, Giulia Soponariu è stata eletta la prima finalista di questa edizione.
I concorrenti erano convinti che il televoto della serata servisse a determinare un’eliminazione, ma in realtà aveva lo scopo di decretare il primo accesso alla finale. Giulia ha affrontato il televoto insieme a Francesca Carrara, Donatella Mercoledisanto, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Rasha Younes, riuscendo, alla fine, ad avere la meglio.
Per l’occasione, Simona Ventura ha invitato in studio le ultime tre concorrenti rimaste al televoto: Giulia, Rasha e Donatella. Dopo aver annunciato la salvezza di Rasha, Simona ha rivelato la notizia tanto attesa: "Giulia sei la prima finalista del Grande Fratello!"
Avvolto da luci gialle, lo studio ha fatto da cornice all’esplosione di gioia di Giulia, che ha salutato gli opinionisti e ringraziato il pubblico con grande emozione.
Nata e cresciuta a Torino, Giulia ha solo 20 anni, ma vanta una personalità che difficilmente passa inosservata. Dopo il diploma al liceo delle Scienze Umane, si è iscritta all’Università di Torino, dove studia Economia e Statistica, alternando gli impegni accademici al lavoro di modella.
Determina e solare, Giulia non teme di riconoscere anche i suoi difetti: è permalosa, si infiamma facilmente e tende a fidarsi troppo degli altri.
Ripercorriamo insieme i momenti più salienti del suo percorso nella Casa del Grande Fratello.
Durante la puntata del 17 novembre, Giulia aveva condiviso con il pubblico frammenti della sua storia e, rispondendo alle critiche di alcuni coinquilini che la definivano "piccola", aveva dimostrato tutta la grandezza: "Quando mia mamma ha avuto un preinfarto avevo 14 anni e sono dovuta stare con dei bimbi piccoli a casa. Il mio unico pensiero era di restare con una bimba di due anni e un bimbo di tre e fare veramente da mamma. Io sono la seconda mamma nella mia famiglia, non sono piccola".
A seguito del suo racconto, tutti i fratelli di Giulia sono entrati in Casa, regalandole un momento di commozione indimenticabile, e le hanno detto: "Siamo fieri di te".
Nella Casa, Giulia aveva confidato ai suoi compagni uno dei ricordi più delicati e traumatici della sua infanzia. Aveva appena quattro anni quando, durante una grigliata di famiglia, è stata rapita: "C'era una bambina di 14 anni vestita di rosa che mi chiamava e aveva lo stesso camion delle barbie che avevo io. Le ho detto che me lo aveva rubato e lei mi ha risposto che l'aveva comprato uguale a me. Mi ha chiesto se volevo provare la sua bicicletta e mi ha detto di seguirla".
Giulia l'aveva seguita lungo un vialetto stretto, circondato dagli alberi. "Da lì ho un blackout", aveva raccontato. "Ricordo solo di essere salita su un furgone bianco con due uomini, convinta che mi stessero riportando a casa. Ho iniziato a piangere, urlavo e mi sono svegliata in un benzinaio abbandonato. Mi hanno buttata giù come un sacco di patate".
La modella aveva confessato di aver avuto paura di dormire da sola fino agli undici anni e di come, essendole accaduto quando era molto piccola, quell'episodio non avesse avuto su di lei lo stesso impatto che aveva avuto su sua madre: "Con mia madre non posso toccare l'argomento perché le fa male, ma la ringrazio perché lei mi ha dato massima fiducia con i miei fratelli piccoli".
Fin dai primi giorni nella Casa, tra Giulia e Jonas Pepe è nata un'intesa, ma quel legame, col tempo, è diventato motivo di confusione per Jonas, che ha scelto di parlarle apertamente: "Io e te siamo amici? Mi guardi con degli occhi che possono sembrare diversi, non sono semplicemente amichevoli".
Giulia ha subito fugato ogni dubbio di Jonas, spiegandogli con sincerità il suo punto di vista: da parte sua c’è soltanto amicizia. Ha però ammesso che Jonas è la persona che più la comprendeva nella Casa, aggiungendo: "A me non è mai sembrato di essere stata troppo nei tuoi confronti, hai fatto di una cosa piccola, un qualcosa di tanto grande".
"Tre settimane di baci e abbracci non sono una cosa piccola", ha ribattuto Jonas.
L’incomprensione nata tra i due ha provocato un brusco allontanamento, culminato nella decisione di Giulia di nominare Jonas. Una scelta che ha acceso la reazione del ragazzo, arrivato a dirle: "Sei la persona più incoerente qui dentro". Parole dure, che hanno ferito profondamente Giulia, spingendola nello sconforto: "Mi sento sola, lui non mi conosce nemmeno. Posso essere stata incoerente, ma non può dirmi che sono falsa", ha spiegato ad alcune coinquiline.
Nonostante la distanza e la tensione, i due sono poi riusciti a ritrovarsi. Giulia si è scusata: "So che ti ho deluso. Ti ho fatto male e ti chiedo scusa dal cuore. Sai che ti voglio un bene dell’anima".
Il 4 ottobre, Giulia ha festeggiato il suo compleanno nella Casa, ma non senza un momento di malinconia. Lontana dalla sua famiglia, ha condiviso con i coinquilini la sua nostalgia e ha confessato: "L’anno scorso è stata la prima volta che qualcuno mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno. Sono sempre io a organizzarle per gli altri, ma per me nessuno lo aveva mai fatto".
Dopo le sue parole, a risollevarle l'umore ci ha pensato il gruppo, organizzando per lei una sorpresa speciale.
A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa, Giulia si è confidata con Francesco Rana, condividendo ricordi della sua infanzia e raccontando come fosse nata la sua passione per la moda: "I miei genitori sono venuti in Italia per lavoro, io vengo da una famiglia povera. Mia mamma faceva la modella in Giappone ed era l'unica che portava soldi. La mia passione per la moda nasce da bambina, mettevo i tacchi e i vestiti di mia mamma e le dicevo che ero una modella".
Giulia ha parlato anche delle sue insicurezze e fragilità, rivelando quanto da bambina l’altezza le fosse pesata: "Da piccola ero bruttarella: portavo l’apparecchio, gli occhiali e le trecce. Tutti mi prendevano in giro, ero quella presa di mira a scuola. Ero la più alta in classe ed essere molto alti è bello, ma non per una ragazza, ti guardano tutti male".