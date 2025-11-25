Nella busta rossa del GF, Rasha legge un'intervista dell'ex fidanzato Manuel e risponde alle sue dichiarazioni: "Voglio prendere le distanze da questa persona. La storia più tossica che io abbia mai avuto . Ho sempre preso le distanze dalla sua vita".

Omer Elomari al Grande Fratello

Lo scontro tra Omer Elomari e Jonas Pepe

Tensione molto alta tra Omer Elomari e Jonas Pepe nello studio del GF. Al centro della loro lite, un gesto di Omer che aveva scatenato l'indignazione della Casa.

"Io ho chiesto scusa a tutte le donne. Mentre tu e Simone urlavate, come potevo chiedere scusa", sono le parole di Omer vero. "Omer è molto nervoso per la nomination. Non sei stato capace di chiedere scusa e mi hai tirato in mezzo. Io voglio litigare con te da solo, ma poi mi hai tirato in mezzo e alla quarta volta sbrocco", replica Jonas che era stato preso di mira da Omer per un suo gesto considerato volgare.

Nel giardino del GF, Grazia Kendi abbraccia suo padre Marius dopo alcuni giorni molto difficili all'interno della Casa.

Giulia Soponariu è la prima finalista del Grande Fratello 2025

Rasha Younes, Donatella Mercoledisanto e Giulia Soponariu raggiungono Simona Ventura in studio per il verdetto finale del televoto.

I concorrenti credono di affrontare un televoto per l'eliminazione, ma in realtà il pubblico ha deciso il nome del primo finalista di questa edizione del reality.

"Il pubblico ha deciso che Giulia Soponariu è la prima finalista del Grande Fratello", dichiara Simona Ventura.

La puntata si conclude con le nomination che decreteranno un concorrente eliminato e il secondo finalista di questa edizione. Al televoto troviamo: Omer Elomari, Rasha Younes, Francesca Carrara, Jonas Pepe e Mattia Scudieri.

