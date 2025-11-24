Catalogo
LA BUSTA ROSSA24 novembre 2025

Rasha Younes commenta l'intervista dell'ex fidanzato Manuel: "Voleva il controllo su di me"

Nella busta rossa del GF, Rasha legge un'intervista dell'ex fidanzato Manuel e risponde alle sue dichiarazioni: "Ha fatto una becera figura"
All'inizio della puntata di lunedì 24 novembre del Grande Fratello, Simona Ventura entra nella Casa con una busta rossa. La busta contiene un'informazione molto delicata per un concorrente: si tratta di Rasha Younes.

Nel corso degli ultimi giorni, la coppia formata da Rasha e Omer ha attirato su di sé molti dubbi dentro e fuori la Casa. Rasha apre la busta rossa che riporta un'intervista del suo ex fidanzato Manuel.

"Rasha è un'arrivista. Ho speso 20mila euro per lei negli ultimi mesi. Omer non le piace", sono alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzato della donna.

Rasha Younes al Grande FratelloRasha Younes al Grande Fratello

Rasha prende le distanze dalle frasi dell'ex e vuole parlare della storia tossica del suo passato: "Voglio prendere le distanze da questa persona. La storia più tossica che io abbia mai avuto. Ho sempre preso le distanze dalla sua vita, ma ero molto giovane e mi ero innamorata".

Dopo aver letto alcune parti dell'intervista di Manuel, Rasha commenta raccontando la sua versione dei fatti: "Manuel sa perfettamente che gli ho sempre lanciato i regali dietro. Lui ha sempre voluto tarparmi le ali. Ha voluto avere il controllo su di me. Ha cercato di togliermi l'indipendenza e ha venduto la mia macchina. Il fatto che io sia al Grande Fratello è la cosa che odia di più al mondo. Mi ha messo le mani addosso una volta".

"Io gli ho aperto casa quando non aveva una casa. Ha fatto una becera figura", conclude Rasha.

