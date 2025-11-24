" Rasha è un'arrivista . Ho speso 20mila euro per lei negli ultimi mesi. Omer non le piace ", sono alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzato della donna.

Nel corso degli ultimi giorni, la coppia formata da Rasha e Omer ha attirato su di sé molti dubbi dentro e fuori la Casa. Rasha apre la busta rossa che riporta un'intervista del suo ex fidanzato Manuel .

Rasha Younes al Grande Fratello

Rasha prende le distanze dalle frasi dell'ex e vuole parlare della storia tossica del suo passato: "Voglio prendere le distanze da questa persona. La storia più tossica che io abbia mai avuto. Ho sempre preso le distanze dalla sua vita, ma ero molto giovane e mi ero innamorata".

Dopo aver letto alcune parti dell'intervista di Manuel, Rasha commenta raccontando la sua versione dei fatti: "Manuel sa perfettamente che gli ho sempre lanciato i regali dietro. Lui ha sempre voluto tarparmi le ali. Ha voluto avere il controllo su di me. Ha cercato di togliermi l'indipendenza e ha venduto la mia macchina. Il fatto che io sia al Grande Fratello è la cosa che odia di più al mondo. Mi ha messo le mani addosso una volta".

"Io gli ho aperto casa quando non aveva una casa. Ha fatto una becera figura", conclude Rasha.

