LA PUNTATA25 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 25 novembre in streaming

La puntata del 25 novembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 25 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 25 novembre

Ceylin e Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin e Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 3

Nil va a cena con Ilgaz, convinta di trascorrere una serata tranquilla, ma lui la dichiara in arresto per occultamento di prove e la porta in centrale.

Nel frattempo, Ceylin ripensa alla scomparsa della figlia Mercan due anni e mezzo prima: nonostante le ricerche e le segnalazioni della bambina non si è più trovata traccia.

