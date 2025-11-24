La puntata integrale del 25 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Nil va a cena con Ilgaz, convinta di trascorrere una serata tranquilla, ma lui la dichiara in arresto per occultamento di prove e la porta in centrale.
Nel frattempo, Ceylin ripensa alla scomparsa della figlia Mercan due anni e mezzo prima: nonostante le ricerche e le segnalazioni della bambina non si è più trovata traccia.