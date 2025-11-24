In un televoto molto affollato, il pubblico sceglierà il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello . In nomination ci sono: Francesca Carrara, Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Rasha Younes.

Grande Fratello 2025, chi è il primo finalista

Grande Fratello 2025: chi è il primo finalista

Donatella, Giulia e Rasha sono le ultime tre concorrenti tra i nominati e raggiungono lo studio. Simona Ventura annuncia che Rasha è salva e può rientrare in Casa. Dopo un freeze per Giulia, Donatella riceve una busta contenente un messaggio: "Nessuna delle due sarà eliminata".

"Il pubblico ha deciso che Giulia Soponariu è la prima finalista del Grande Fratello", dichiara Simona Ventura davanti allo sguardo stupito di Giulia.

Dopo aver abbracciato Donatella, Giulia vuole ringraziare tutto il pubblico che l'ha sostenuta e votata: "Ragazzi grazie, non so cosa dire".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE