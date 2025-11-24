Catalogo
IL VERDETTO25 novembre 2025

Grande Fratello, chi è il primo finalista

Simona Ventura annuncia il nome del primo finalista di questa edizione del Grande Fratello
In un televoto molto affollato, il pubblico sceglierà il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello. In nomination ci sono: Francesca Carrara, Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Rasha Younes.

I concorrenti credono che il televoto decreterà il prossimo concorrente eliminato dalla Casa. In realtà, nessun concorrente viene eliminato nel corso della puntata di lunedì 24 novembre del Grande Fratello.

Grande Fratello 2025: chi è il primo finalista

Donatella, Giulia e Rasha sono le ultime tre concorrenti tra i nominati e raggiungono lo studio. Simona Ventura annuncia che Rasha è salva e può rientrare in Casa. Dopo un freeze per Giulia, Donatella riceve una busta contenente un messaggio: "Nessuna delle due sarà eliminata".

"Il pubblico ha deciso che Giulia Soponariu è la prima finalista del Grande Fratello", dichiara Simona Ventura davanti allo sguardo stupito di Giulia.

Dopo aver abbracciato Donatella, Giulia vuole ringraziare tutto il pubblico che l'ha sostenuta e votata: "Ragazzi grazie, non so cosa dire".

