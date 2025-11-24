Marius, il papà di Grazia Kendi, entra nella Casa e abbraccia la figlia tra le lacrime. "Sentivo quello, altrimenti non l'avrei mai detta quella cosa. Mi guardi tutti i giorni?", sono le prime parole di Grazia mentre non riesce a trattenere le lacrime.

Un senso d'amore che Grazia ha sempre riconosciuto nel rapporto con sua madre, ma non è riuscita a sentirlo nella relazione con suo padre .

Grazia Kendi e il padre al Grande Fratello

"Io ci sarò sempre e lo sai bene. Non ci vado a pescare. Sono diventato uno zombie per vederti. Vorrei che tu ti rialzassi", dichiara l'uomo che consola la figlia, "Ti sosteniamo tutti quanti. Non ti devi preoccupare per quello che hai detto se era quello che sentivi. Abbi cura di te".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE