Dopo alcuni giorni molto difficili nella Casa del Grande Fratello, Grazia Kendi aveva parlato con alcuni compagni d'avventura del suo desiderio di amare ed essere amata.
Un senso d'amore che Grazia ha sempre riconosciuto nel rapporto con sua madre, ma non è riuscita a sentirlo nella relazione con suo padre.
Grazia riceve una chiamata da suo padre Marius nel giardino della Casa: "Io ci sarò sempre. Posso venire ad abbracciarti?".
Marius, il papà di Grazia Kendi, entra nella Casa e abbraccia la figlia tra le lacrime. "Sentivo quello, altrimenti non l'avrei mai detta quella cosa. Mi guardi tutti i giorni?", sono le prime parole di Grazia mentre non riesce a trattenere le lacrime.
"Io ci sarò sempre e lo sai bene. Non ci vado a pescare. Sono diventato uno zombie per vederti. Vorrei che tu ti rialzassi", dichiara l'uomo che consola la figlia, "Ti sosteniamo tutti quanti. Non ti devi preoccupare per quello che hai detto se era quello che sentivi. Abbi cura di te".