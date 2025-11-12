GF, il primo bacio di Rasha Younes e Omer Elomari

IL BACIO 12 novembre 2025

Dopo il passaggio di un aereo sopra la Casa del GF, scatta il primo bacio tra Rasha e Omer

Galeotto fu l'aereo nella Casa del Grande Fratello. Dopo il bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta, anche tra Rasha Younes e Omer Elomari scatta il primo bacio dopo il passaggio di un aereo. "È scritto negli occhi", è il messaggio dei fan della coppia riportato sullo striscione dell'aereo. Dopo un lungo e caloroso abbraccio, Rasha guarda negli occhi Omer e i due si baciano.

Grande Fratello, il primo bacio di Rasha e Omer

Tutti i casalinghi scoppiano dalla gioia e chiedono un altro bacio della coppia. Un momento di grande romanticismo che arriva dopo settimane complesse per Rasha e Omer. Il legame tra i due è stato spesso frenato dai timori di Rasha nell'iniziare un rapporto sotto le telecamere e di poter deludere sua madre. Omer Elomari, l'incontro con la mamma di Rasha Nel corso della puntata di lunedì 3 novembre, Omer Elomari aveva incontrato la mamma di Rasha Younes. "A me piaci come persona, ti ammiro tanto perché vedo come ti comporti con Rasha. Hai tanti valori", erano state le prime parole della mamma di Rasha per il ragazzo.

Rasha Younes riabbraccia mamma Basima