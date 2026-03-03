Nel video qui sopra, la prima puntata integrale con tutti gli scherzi. Le prime vittime di Scherzi a Parte sono state: Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Gabriel Garko, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca.

La prima puntata della nuova edizione di Scherzi a Parte , andata in onda lunedì 2 marzo con la conduzione di Max Giusti, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Lorella Cuccarini e Max Giusti a Scherzi a Parte

Scherzi a Parte, tutti gli scherzi della prima puntata

Gabriel Garko è la prima vittima di Scherzi a Parte: come reagirà l'attore davanti a una fan stalker?

Francesca Barra attacca ferocemente un ospite di un convegno dopo alcune critiche ricevute. Anche dopo la rivelazione dello scherzo, la giornalista non reagisce bene: "Non voglio farmi vedere così dal pubblico".

Per lo scherzo a Lorella Cuccarini è stata coinvolta anche sua figlia Chiara. Un finto malore e dei fan molto agitati fanno perdere la pazienza a Lorella Cuccarini.

