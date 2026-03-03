Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LO SCHERZO03 marzo 2026

Scherzi a Parte, lo scherzo a Francesca Barra: "Non voglio mostrarmi così"

Francesca Barra è una delle vittime della prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte. Ecco come ha reagito Francesca Barra allo scherzo
Condividi:

Francesca Barra è tra le vittime della prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. La giornalista e conduttrice è da sempre contro le discriminazioni e una grande alleata delle donne.

Con la complicità di alcuni colleghi, Francesca Barra partecipa a un convegno sulle disuguaglianze tra uomini e donne. La conduttrice discute animatamente con un finto ospite che la critica: "Per lei è facile perché sta con uno degli attori più famosi d'Italia".

"Non ti azzardare. Stai zitto! Io ho una mia indipendenza economica, i miei figli li mantengo io", attacca Francesca Barra.

Dopo l'inizio di un litigio durante il convegno, Francesca Barra si allontana e scopre che le ruote della sua macchina sono state bloccate.

Francesca Barra a Scherzi a parteFrancesca Barra a Scherzi a parte

Francesca Barra, la reazione dopo lo scherzo

Francesca Barra non reagisce bene alla scoperta dello scherzo. "Francesca Barra sei su Scherzi a parte", annunciano tutti i complici dello scherzo.

"Non ho nessuna intenzione di mostrarmi in questo modo al pubblico. Non è giusto. A te piacciono queste cose, a me no. Ora mi mandate a casa, non vi darò mai la liberatoria". Francesca Barra furiosa va via.

Tra le prime vittime di Scherzi a Parte troviamo: Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Gabriel Garko, Paolo Conticini e Gilles Rocca.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video