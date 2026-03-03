Francesca Barra è tra le vittime della prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. La giornalista e conduttrice è da sempre contro le discriminazioni e una grande alleata delle donne.

Con la complicità di alcuni colleghi, Francesca Barra partecipa a un convegno sulle disuguaglianze tra uomini e donne. La conduttrice discute animatamente con un finto ospite che la critica: "Per lei è facile perché sta con uno degli attori più famosi d'Italia".

"Non ti azzardare. Stai zitto! Io ho una mia indipendenza economica, i miei figli li mantengo io", attacca Francesca Barra.

Dopo l'inizio di un litigio durante il convegno, Francesca Barra si allontana e scopre che le ruote della sua macchina sono state bloccate.