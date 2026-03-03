Francesca Barra è tra le vittime della prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte, condotta da Max Giusti. La giornalista e conduttrice è da sempre contro le discriminazioni e una grande alleata delle donne.
Con la complicità di alcuni colleghi, Francesca Barra partecipa a un convegno sulle disuguaglianze tra uomini e donne. La conduttrice discute animatamente con un finto ospite che la critica: "Per lei è facile perché sta con uno degli attori più famosi d'Italia".
"Non ti azzardare. Stai zitto! Io ho una mia indipendenza economica, i miei figli li mantengo io", attacca Francesca Barra.
Dopo l'inizio di un litigio durante il convegno, Francesca Barra si allontana e scopre che le ruote della sua macchina sono state bloccate.
Francesca Barra non reagisce bene alla scoperta dello scherzo. "Francesca Barra sei su Scherzi a parte", annunciano tutti i complici dello scherzo.
"Non ho nessuna intenzione di mostrarmi in questo modo al pubblico. Non è giusto. A te piacciono queste cose, a me no. Ora mi mandate a casa, non vi darò mai la liberatoria". Francesca Barra furiosa va via.
Tra le prime vittime di Scherzi a Parte troviamo: Lorella Cuccarini, Isobel Kinnear, Gabriel Garko, Paolo Conticini e Gilles Rocca.