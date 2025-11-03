Grande Fratello, la mamma di Rasha Younes incontra Omer Elomari

Omer è il primo a incontrare Basima, accolta con un dono simbolico della tradizione araba: dei datteri , segno di prosperità. La donna gli dice: "A me piaci come persona, ti ammiro tanto perché vedo come ti comporti con Rasha. Hai tanti valori".

Il legame tra Rasha e Omer è stato finora frenato dai timori di Rasha di deludere la madre, legati al rispetto per le proprie radici e per i sacrifici fatti da Basima, rimasta vedova.

Rasha Younes riabbraccia mamma Basima

Simona Ventura rivela anche una curiosità: Omer e Basima sono nati lo stesso giorno, il 25 dicembre.

Poco dopo arriva l’incontro tra Rasha e la mamma Basima in salone. La donna esprime tutto il suo orgoglio: "Sono orgogliosa di te, tanto tanto. Quello che fai va bene. Stai andando bene, sei amata. Quando tornerai a casa troverai le persone giuste". Poi aggiunge: "Io sono felice per te e per Omer. È un bravo ragazzo".