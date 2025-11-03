Catalogo
LA SORPRESA03 novembre 2025

Grande Fratello, la mamma di Rasha Younes incontra Omer Elomari

Rasha incontra la madre Basima: "Sono felice per te e per Omer"
Durante la puntata di lunedì 3 novembre del Grande Fratello, Omer Elomari incontra la mamma di Rasha Younes, Basima, che ha fatto il suo ingresso nella Casa per incontrare prima il ragazzo e poi la figlia.

Il legame tra Rasha e Omer è stato finora frenato dai timori di Rasha di deludere la madre, legati al rispetto per le proprie radici e per i sacrifici fatti da Basima, rimasta vedova.

Omer è il primo a incontrare Basima, accolta con un dono simbolico della tradizione araba: dei datteri, segno di prosperità. La donna gli dice: "A me piaci come persona, ti ammiro tanto perché vedo come ti comporti con Rasha. Hai tanti valori".

Rasha Younes riabbraccia mamma BasimaRasha Younes riabbraccia mamma Basima

Simona Ventura rivela anche una curiosità: Omer e Basima sono nati lo stesso giorno, il 25 dicembre.

Poco dopo arriva l’incontro tra Rasha e la mamma Basima in salone. La donna esprime tutto il suo orgoglio: "Sono orgogliosa di te, tanto tanto. Quello che fai va bene. Stai andando bene, sei amata. Quando tornerai a casa troverai le persone giuste". Poi aggiunge: "Io sono felice per te e per Omer. È un bravo ragazzo".

