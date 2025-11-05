La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 5 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda, confortata prima da Hatice e poi da Jale, prova rimorso per non aver mostrato a Yeliz il proprio affetto quando era ancora in vita.
Nel frattempo, temendo un possibile riavvicinamento tra Bahar e Sarp, Piril decide di recarsi alla casa in montagna, ignorando i consigli del padre Suat e della guardia del corpo Munir.
