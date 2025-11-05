Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 4 novembre, la campionessa Marina diventa la seconda concorrente a vincere la Fiat Grande Panda, ambito premio messo in palio dal game show condotto da Gerry Scotti.
Marina ottiene il titolo di campionessa e arriva a La ruota delle meraviglie con lo spicchio della Panda. Per vincere l'auto, la campionessa deve rispondere correttamente a tutti e tre i tabelloni finali.
Con il tema "Torre", Marina riesce a completare tutti i tabelloni in 60 secondi e a portare a casa la macchina.
Oltre alla Panda, Marina decide di tenere la busta numero 2 che contiene 15mila euro. La vincita totale di Marina nella sua prima puntata da campionessa ammonta a 40mila euro.
Marina viene da Finale Ligure in provincia di Savona e lavora nel settore immobiliare. La campionessa è accompagnata dal marito Massimo.