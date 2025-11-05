Catalogo
LA VINCITA05 novembre 2025

La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa Marina vince la Panda

A La Ruota della Fortuna, la campionessa Marina è la seconda concorrente a vincere la Grande Panda indovinando tutti i tabelloni de La ruota delle meraviglie
Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 4 novembre, la campionessa Marina diventa la seconda concorrente a vincere la Fiat Grande Panda, ambito premio messo in palio dal game show condotto da Gerry Scotti.

Marina ottiene il titolo di campionessa e arriva a La ruota delle meraviglie con lo spicchio della Panda. Per vincere l'auto, la campionessa deve rispondere correttamente a tutti e tre i tabelloni finali.

Con il tema "Torre", Marina riesce a completare tutti i tabelloni in 60 secondi e a portare a casa la macchina.

Oltre alla Panda, Marina decide di tenere la busta numero 2 che contiene 15mila euro. La vincita totale di Marina nella sua prima puntata da campionessa ammonta a 40mila euro.

La ruota della fortuna, chi è la campionessa Marina

Nella puntata del 4 novembre de La Ruota della Fortuna, Marina diventa la nuova campionessa.

Marina viene da Finale Ligure in provincia di Savona e lavora nel settore immobiliare. La campionessa è accompagnata dal marito Massimo.

