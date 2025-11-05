Roberta Morise è diventata mamma per la seconda volta: è nato Geremia

Credit Foto: Domenico Morise (Instagram)

Roberta Morise è diventata mamma per la seconda volta. La showgirl, 39 anni, e lo chef Enrico Bartolini, 45 anni, hanno annunciato la nascita di Geremia. "Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l'ora di viverla insieme", ha scritto Enrico Bartolini pubblicando il primo scatto con il figlio.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori per la prima volta di Gianmaria a maggio del 2024. E si sono sposati nell'estate dello stesso anno. L'annuncio della seconda gravidanza è arrivato in un'intervista a Gente: "Lo desideravo, ma non pensavo che accadesse così in fretta. Sono stata assalita dalle sensazioni. Prima dallo stupore, poi da smarrimento e paura. Ero felice, certo, ma anche spaventata. Forse non mi sentivo pronta ad avere un altro bambino. Guardavo Gianmaria così piccino". Geremia è il secondo figlio per Roberta Morise e il quinto per Enrico Bartolini, che ha altri tre figli nati da una precedente relazione.