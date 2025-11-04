Nel mese di ottobre, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avevano celebrato il battesimo di Kian e avevano pubblicato alcuni momenti della cerimonia e del ricevimento sui social.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condividono con tutti i loro follower un dolce momento insieme al figlio Kian, nato lo scorso 10 gennaio .

Instagram: @giuliasalemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, la storia d'amore

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2021. Il primo bacio scattò sotto il vischio durante il periodo natalizio.

Al termine del reality, la coppia ha costruito una storia d'amore sempre più solida e consapevole, culminata con l’arrivo del loro primo figlio insieme nel gennaio 2025. Pierpaolo Pretelli è papà anche di Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero.

In un'intervista a Verissimo, Pierpaolo Pretelli aveva parlato del desiderio di allargare la famiglia: "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi".