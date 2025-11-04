Padri e figlie 04 novembre 2025

Gianmarco Tamberi pubblica un tenero scatto con in braccio la figlia Camilla. Tra i commenti anche quello della moglie Chiara Bontempi: "La mia famiglia"

Gianmarco Tamberi con la figlia Camilla

Gianmarco Tamberi, 33 anni, condivide su Instagram una foto che ritrae un tenero momento padre e figlia. Nello scatto si vede l'atleta mentre è sul divano con in braccio Camilla, nata lo scorso 14 agosto. "Finalmente, dopo 16 anni di carriera, ho trovato un modo che funziona veramente per ricaricare le batteria tra l'allenamento della mattina e quello del pomeriggio", scrive il campione olimpico a corredo della foto pubblicata sui social. Tra i commenti al post anche quello di Chiara Bontempi, 30 anni, moglie di Gianmarco Tamberi e mamma della piccola Camilla, che scrive, insieme a un cuore: "La mia famiglia".

A pochi giorni dal parto, Chiara Bontempi aveva dedicato sue storie Instagram delle dolci parole rivolte al marito: "Non ho davvero più parole per descrivere quest’uomo. Non mi ha lasciata sola nemmeno per un istante. È stato la mia roccia per più di 32 ore. Mi ha sostenuta, mi ha dato forza, quando io quasi non ne avevo più. Ora ha un’altra preferita ma glielo concediamo. Ti amo".

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, l'emozione di diventare genitori raccontata a Verissimo A Verissimo, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano condiviso le emozioni della dolce attesa della loro prima figlia. "Mi sento molto bene, sto avendo per fortuna una gravidanza perfetta: pochissime nausee, nessun dolore", aveva rivelato Chiara a Silvia Toffanin. Anche Gianmarco aveva condiviso la sua gioia nel diventare papà di una bambina: "Una femminuccia era un po' il nostro sogno. Sono al settimo cielo. Abbiamo aspettato tanto per diversi motivi. Vedo Chiara che sta bene e questo pancino che cresce e mi sciolgo".