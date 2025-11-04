Gianmarco Tamberi, 33 anni, condivide su Instagram una foto che ritrae un tenero momento padre e figlia. Nello scatto si vede l'atleta mentre è sul divano con in braccio Camilla, nata lo scorso 14 agosto. "Finalmente, dopo 16 anni di carriera, ho trovato un modo che funziona veramente per ricaricare le batteria tra l'allenamento della mattina e quello del pomeriggio", scrive il campione olimpico a corredo della foto pubblicata sui social. Tra i commenti al post anche quello di Chiara Bontempi, 30 anni, moglie di Gianmarco Tamberi e mamma della piccola Camilla, che scrive, insieme a un cuore: "La mia famiglia".
A pochi giorni dal parto, Chiara Bontempi aveva dedicato sue storie Instagram delle dolci parole rivolte al marito: "Non ho davvero più parole per descrivere quest’uomo. Non mi ha lasciata sola nemmeno per un istante. È stato la mia roccia per più di 32 ore. Mi ha sostenuta, mi ha dato forza, quando io quasi non ne avevo più. Ora ha un’altra preferita ma glielo concediamo. Ti amo".
A Verissimo, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano condiviso le emozioni della dolce attesa della loro prima figlia. "Mi sento molto bene, sto avendo per fortuna una gravidanza perfetta: pochissime nausee, nessun dolore", aveva rivelato Chiara a Silvia Toffanin. Anche Gianmarco aveva condiviso la sua gioia nel diventare papà di una bambina: "Una femminuccia era un po' il nostro sogno. Sono al settimo cielo. Abbiamo aspettato tanto per diversi motivi. Vedo Chiara che sta bene e questo pancino che cresce e mi sciolgo".
Insieme da oltre 15 anni e sposati dall'ottobre del 2022, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano annunciato di aspettare un figlio a febbraio 2025, svelando poi che sarebbe nata una femminuccia. "Un'emozione indescrivibile" - avevano scritto sui social nell'annunciare che sarebbero diventati mamma e papà - A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre".