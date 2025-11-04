Jennifer Aniston con il fidanzato

Con un post su Instagram, Jennifer Aniston , 56 anni, ha ufficializzato la sua storia d'amore con il fidanzato Jim Curtis . In occasione del 50esimo compleanno del compagno, l'attrice statunitense ha condiviso sui social una foto di coppia in bianco e nero. "Buon compleanno amore mio" , è la didascalia scelta da Jennifer Aniston accompagnata da un cuore rosso.

Le prime voci riguardo una nuova relazione di Jennifer Aniston avevano iniziato a circolare a luglio, quando erano stata avvistata insieme a Jim Curtis a Maiorca. A fine estate la coppia era stata fotografata a New York, nel corso di una appuntamento a quattro con l'amica e collega di Jennifer Aniston Courteney Cox e il compagno Johnny McDaid.

Jim Curtis, chi è il nuovo fidanzato di Jennifer Aniston

Classe 1975, Jim Curtis è un life coach e ipnoterapeuta, autore di diversi libri sull'autoguarigione. Il suo è un nome conosciuto nel mondo del benessere statunitense: molto seguito è anche il suo account Instagram, dove i fan gli pongono spesso domande anche sull'amore.