Con un post su Instagram, Jennifer Aniston, 56 anni, ha ufficializzato la sua storia d'amore con il fidanzato Jim Curtis. In occasione del 50esimo compleanno del compagno, l'attrice statunitense ha condiviso sui social una foto di coppia in bianco e nero. "Buon compleanno amore mio", è la didascalia scelta da Jennifer Aniston accompagnata da un cuore rosso.
Tra i numerosi commenti allo scatto di coppia anche quello dell'attrice Reese Witherspoon, che scrive: "Amo questa storia d'amore".
Le prime voci riguardo una nuova relazione di Jennifer Aniston avevano iniziato a circolare a luglio, quando erano stata avvistata insieme a Jim Curtis a Maiorca. A fine estate la coppia era stata fotografata a New York, nel corso di una appuntamento a quattro con l'amica e collega di Jennifer Aniston Courteney Cox e il compagno Johnny McDaid.
Classe 1975, Jim Curtis è un life coach e ipnoterapeuta, autore di diversi libri sull'autoguarigione. Il suo è un nome conosciuto nel mondo del benessere statunitense: molto seguito è anche il suo account Instagram, dove i fan gli pongono spesso domande anche sull'amore.