Benedetta Parodi, gli auguri di compleanno alla sorella Cristina

Cristina e Benedetta Parodi

In occasione del 61esimo compleanno della sorella, Benedetta Parodi pubblica sui social una tenera foto che la ritrae al fianco di Cristina . "Auguri Cri!", scrive la conduttrice insieme a un cuore rosso a corredo dello scatto condiviso sulle sue storie di Instagram. Le sorelle Parodi erano apparse insieme sui social anche in occasione di un altro importante compleanno in famiglia, quello dell' amata mamma Laura, celebrato ad agosto. "Buon compleanno alla mia splendida mamma", aveva scritto Benedetta, 52 anni, nel pubblicare alcune foto insieme alla madre. Nel carosello compariva anche Cristina, che sui suoi social aveva scritto: "Auguri alla mamma più bella del mondo".

Cristina e Benedetta Parodi hanno anche un fratello maggiore Roberto, giornalista come le sorelle. Il padre Pietro , scomparso nel 2012, è stato un ingegnere. La madre Laura è un'ex insegnante di lettere.

Cristina e Benedetta Parodi insieme alla mamma Laura a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Cristina e Benedetta Parodi avevano presentato la mamma Laura. Le due sorelle avevano ripercorso insieme alla madre la loro infanzia e adolescenza. "Mamma con noi era severa, ma anche molto simpatica. In casa nostra si rideva sempre molto e si tendeva a sdrammatizzare anche i momenti no", aveva ricordato Benedetta. Cristina aveva aggiunto: "Siamo però cresciute con delle regole: sapevamo che dovevamo fare certe cose in un certo modo".