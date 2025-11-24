Un gesto di Omer Elomari ha scatenato l'indignazione della Casa del Grande Fratello e, in particolare, una reazione molto intensa di Jonas Pepe.

Mentre Rasha Younes stava parlando del suo rapporto con Omer, quest'ultimo si era innervosito per i commenti sulla loro intimità e si era abbassato i pantaloni. "Se quel gesto lo fai per strada, chiamano la polizia", aveva urlato Jonas in faccia a Omer. I toni si erano accesi e i due avevano avuto uno scontro.

Durante la diretta del 24 novembre del GF, Omer e Jonas hanno un faccia a faccia in studio. "Parli d'intimità e poi ti abbassi i pantaloni di fronte a delle donne", inizia Jonas criticando direttamente il concorrente.

"Io ho chiesto scusa a tutte le donne. Mentre tu e Simone urlavate, come potevo chiedere scusa", replica Omer. Jonas spiega perché si è infuriato dopo il gesto di Omer: "Omer è molto nervoso per la nomination. Non sei stato capace di chiedere scusa e mi hai tirato in mezzo. Io voglio litigare con te da solo, ma poi mi hai tirato in mezzo e alla quarta volta sbrocco".