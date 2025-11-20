GF, la rabbia di Omer Elomari: "Rasha, non parlare del nostro rapporto"

Omer Elomari si scusa con gli inquilini

Le scuse di Omer e i dubbi di Rasha: "Stanno giocando sporco"

Più tardi, Omer capisce il suo errore e decide di scusarsi con i suoi compagni: "Il gesto era sbagliato, ma quello che intendevo non era quello che avete capito. Siete arrivati a parlare della mia vita intima e ho detto se volete vi faccio vedere la taglia delle mutande, non ho detto altro. Mi dispiace e chiedo scusa alle donne".