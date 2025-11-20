GF, la rabbia di Omer Elomari: "Rasha, non parlare del nostro rapporto"

Nella Casa del Grande Fratello, Omer Elomari perde le staffe quando Rasha Younes parla della loro intimità agli altri coinquilini.
"L'intimità per me è una cosa così intima che io non ho mai baciato in vita mia per strada. Anche nel letto c'è una linea rossa", spiega Rasha.
Omer interviene, deciso a mettere fine a un discorso che considera troppo personale e, travolto dalla rabbia, si abbassa i pantaloni.
Il gesto di Omer suscita forti reazioni all’interno della Casa. Anche amici come Mattia Scudieri e Domenico D’Alterio prendono le distanze dal suo comportamento, giudicandolo volgare, inappropriato e irrispettoso, soprattutto nei confronti delle donne.
A prendere una posizione particolarmente dura contro Omer è Simone De Bianchi che, applaudendo ironicamente, gli urla: "Uomo! Chiedi scusa alle donne! Cretino! Vergognati!".
A infiammare la situazione interviene anche Jonas Pepe che, senza esitazioni, si scaglia contro Omer: "Se fai quel gesto per strada chiamano la polizia e ti portano in galera. Se ti abbassi le mutande succede un casino, non si fa".
La tensione esplode e Omer reagisce nei confronti di Jonas: "Non urlare come un cane con me, hai sentito? Bambino piccolo".
Più tardi, Omer capisce il suo errore e decide di scusarsi con i suoi compagni: "Il gesto era sbagliato, ma quello che intendevo non era quello che avete capito. Siete arrivati a parlare della mia vita intima e ho detto se volete vi faccio vedere la taglia delle mutande, non ho detto altro. Mi dispiace e chiedo scusa alle donne".
Omer si confronta in privato con Rasha, la quale intravede in alcune reazioni una chiara strategia. Rasha accusa gli inquilini di aver sfruttato la situazione per farla esplodere solo quando tornava utile al loro gioco: "Tu hai sbagliato, però loro giocano sporco e hanno messo il dito nella piaga per caricare e accentuare tutto. Tu non mi devi difendere, io non mi sento attaccata da loro, non me la prendo con i pesci piccoli. Fai sempre lo stesso errore, dalla ragione passi al torto".