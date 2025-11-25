Il risultato del televoto avrà un doppio esito: il concorrente meno votato verrà eliminato e dovrà abbandonare per sempre la Casa mentre il più votato sarà il secondo finalista del Grande Fratello .

Grande Fratello, le nomination del 24 novembre

Chi è in nomination al Grande Fratello il 24 novembre

Giulia Soponariu è l'unico concorrente immune in quanto prima finalista del Grande Fratello.

I concorrenti fanno le nomination con il meccanismo dei piramidali: chi pesca il piramidale con la base nera fa la nomination in maniera palese mentre chi pesca quello con la base rossa nomina nel segreto del confessionale.

Un solo piramidale ha la base dorata e permette a chi lo pescherà di cancellare tutte le sue nomination precedentemente ricevute. È Donatella Mercoledisanto a pescare il piramidale dorato.

I concorrenti più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa sono: Omer Elomari, Rasha Younes, Francesca Carrara, Jonas Pepe e Mattia Scudieri.

