Giulia Soponariu
Studentessa e modella.
Nata e cresciuta a Torino, Giulia ha solo 19 anni, ma possiede una personalità che non passa inosservata.
Diplomata al liceo delle Scienze Umane, oggi è iscritta all’Università di Torino dove studia Economia e Statistica e contemporaneamente fa la modella.
Giulia è determinata, esuberante, allegra e profondamente generosa, ma non nasconde i suoi difetti: è permalosa, si arrabbia facilmente e tende a fidarsi troppo delle persone per poi restarne delusa.
Ha un legame speciale con la mamma e i suoi fratelli, in particolare con i due più piccoli di cui si è sempre presa cura in modo amorevole.
