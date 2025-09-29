Giulia Soponariu

Nata e cresciuta a Torino, Giulia ha solo 19 anni, ma possiede una personalità che non passa inosservata.

Diplomata al liceo delle Scienze Umane, oggi è iscritta all’Università di Torino dove studia Economia e Statistica e contemporaneamente fa la modella.

Giulia è determinata, esuberante, allegra e profondamente generosa, ma non nasconde i suoi difetti: è permalosa, si arrabbia facilmente e tende a fidarsi troppo delle persone per poi restarne delusa.

Ha un legame speciale con la mamma e i suoi fratelli, in particolare con i due più piccoli di cui si è sempre presa cura in modo amorevole.