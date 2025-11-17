Al Grande Fratello, Giulia Soponariu racconta la sua storia e si riunisce con la sua famiglia.

"Mia mamma ha 45 anni e papà ne ha 48. Quando mamma ha avuto un preinfarto, io a 14 anni sono dovuta stare con dei bimbi piccoli a casa e l'unico mio pensiero era ma io se rimango con una bimba di due anni, un bimbo di tre, come faccio io ad essere mamma", racconta commossa la concorrente.