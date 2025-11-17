Al Grande Fratello, Giulia Soponariu racconta la sua storia e si riunisce con la sua famiglia.
"Mia mamma ha 45 anni e papà ne ha 48. Quando mamma ha avuto un preinfarto, io a 14 anni sono dovuta stare con dei bimbi piccoli a casa e l'unico mio pensiero era ma io se rimango con una bimba di due anni, un bimbo di tre, come faccio io ad essere mamma", racconta commossa la concorrente.
In salone, un freeze la blocca sul posto mentre uno dei fratelli entra per abbracciarla. Subito dopo arrivano anche i più piccoli, che le portano alcuni disegni preparati per lei.
La concorrente si commuove quando si ritrova finalmente con tutte e cinque i suoi fratelli. La sorellina chiede di poter conoscere Simone, che raggiunge la bimba per presentarsi.