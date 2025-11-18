Al termine della nona puntata del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 17 novembre, Simona Ventura comunica il risultato delle nomination.
Il concorrente più votato sarà il primo finalista del Grande Fratello.
Mattia Scudieri è l'unico immune sia perché nominato capitano dagli altri inquilini, sia perché Grazia ha mantenuto il segreto sul contenuto della busta rossa sulle dichiarazioni della sua fidanzata Carlotta.
I concorrenti fanno le nomination con il meccanismo dei piramidali. Chi pesca il piramidale con la base nera fa la nomination palese davanti a tutti. Chi pesca quella rossa nomina nel segreto del confessionale.
I concorrenti più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa risultano essere: Francesca Carrara, Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Rasha Younes.
