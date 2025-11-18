Le nomination del Grande Fratello del 17 novembre

Mattia Scudieri è l'unico immune sia perché nominato capitano dagli altri inquilini, sia perché Grazia ha mantenuto il segreto sul contenuto della busta rossa sulle dichiarazioni della sua fidanzata Carlotta.

I concorrenti fanno le nomination con il meccanismo dei piramidali. Chi pesca il piramidale con la base nera fa la nomination palese davanti a tutti. Chi pesca quella rossa nomina nel segreto del confessionale.

I concorrenti più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa risultano essere: Francesca Carrara, Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Rasha Younes.

Nella prossima puntata del reality, il concorrente più votato sarà il primo finalista del Grande Fratello.

