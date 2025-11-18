Catalogo
NOMINATION18 novembre 2025

Grande Fratello, le nomination della puntata del 17 novembre

Al termine dell'ottava puntata del GF in onda il 17 novembre, ecco il risultato delle nomination
Al termine della nona puntata del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 17 novembre, Simona Ventura comunica il risultato delle nomination.

Il concorrente più votato sarà il primo finalista del Grande Fratello.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 17 novembre

Mattia Scudieri è l'unico immune sia perché nominato capitano dagli altri inquilini, sia perché Grazia ha mantenuto il segreto sul contenuto della busta rossa sulle dichiarazioni della sua fidanzata Carlotta.

I concorrenti fanno le nomination con il meccanismo dei piramidali. Chi pesca il piramidale con la base nera fa la nomination palese davanti a tutti. Chi pesca quella rossa nomina nel segreto del confessionale.

I concorrenti più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa risultano essere: Francesca Carrara, Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Rasha Younes.

Nella prossima puntata del reality, il concorrente più votato sarà il primo finalista del Grande Fratello.

