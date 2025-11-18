Lunedì 17 novembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
Simona Ventura entra in studio e annuncia che durante la serata ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa, con un meccanismo inedito.
Dopo aver annunciato il secondo bacio di questa edizione, quello tra Rasha e Omer, inizia un acceso confronto tra loro due e Francesca e Simone.
Si passa al triangolo tra Mattia Scudieri, Grazia Kendi e la fidanzata Carlotta. Il concorrente è stato lasciato sui social dopo il suo avvicinamento a Grazia. Mattia apre una nuova busta rossa, dove un titolo di giornale rivela che Carlotta è stata travisata e non aveva intenzione di lasciarlo. Si scopre che Grazia ne era al corrente e che ha scelto di non rivelarglielo per tutelare la sua immunità. In salone, arriva il confronto tra Grazia Kendi e Carlotta. Ma alla fine torna il sereno nella coppia: Carlotta incontra Mattia in Mistery Room dove si baciano e si chiariscono.
Arriva il verdetto del televoto: si salvano la coppia formata da Francesca e Simone, Rasha e Giulia. Chi dovrà lasciare la Casa tra Domenico e Flaminia?
Flaminia Romoli viene eliminata dalla Casa del Grande Fratello.
Simona Ventura annuncia che Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi continueranno come concorrenti singoli e non giocheranno più come coppia.
Ivana Castorina perde il televoto flash e viene eliminata.
È il momento di scoprire la commovente storia di Giulia Soponariu. In passerella, ad aspettarla, ci sono i suoi cinque fratelli.
Donatella Mercoledisanto si cimenta come attrice in una soap opera turca.
Simona Ventura spiega il meccanismo della seconda eliminazione a sorpresa con televoto flash.
Dopo la sfida in piscina, arriva il confronto tra Marina La Rosa e Domenico D'Alterio per parlare della sua storia con Valentina.
La puntata si conclude con le nomination che decreteranno il primo finalista di questa edizione: al televoto ci sono Francesca Carrara, Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Rasha Younes.