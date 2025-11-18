Catalogo
LA PUNTATA18 novembre 2025

Cos'è successo al Grande Fratello nella puntata del 17 novembre

Dalla doppia eliminazione al ritorno di Marina La Rosa, ecco le ultime notizie sulla puntata del GF 2025 del 17 novembre
Lunedì 17 novembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Simona Ventura entra in studio e annuncia che durante la serata ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa, con un meccanismo inedito.

Simona VenturaSimona Ventura

Il bacio tra Rasha e Omer e la sorpresa per Mattia

Dopo aver annunciato il secondo bacio di questa edizione, quello tra Rasha e Omer, inizia un acceso confronto tra loro due e Francesca e Simone.

Si passa al triangolo tra Mattia Scudieri, Grazia Kendi e la fidanzata Carlotta. Il concorrente è stato lasciato sui social dopo il suo avvicinamento a Grazia. Mattia apre una nuova busta rossa, dove un titolo di giornale rivela che Carlotta è stata travisata e non aveva intenzione di lasciarlo. Si scopre che Grazia ne era al corrente e che ha scelto di non rivelarglielo per tutelare la sua immunità. In salone, arriva il confronto tra Grazia Kendi e Carlotta. Ma alla fine torna il sereno nella coppia: Carlotta incontra Mattia in Mistery Room dove si baciano e si chiariscono.

Due eliminazioni al Grande Fratello

Flaminia RomoliFlaminia Romoli

Arriva il verdetto del televoto: si salvano la coppia formata da Francesca e Simone, Rasha e Giulia. Chi dovrà lasciare la Casa tra Domenico e Flaminia?

Flaminia Romoli viene eliminata dalla Casa del Grande Fratello.

Simona Ventura annuncia che Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi continueranno come concorrenti singoli e non giocheranno più come coppia.

Ivana Castorina perde il televoto flash e viene eliminata.

La storia di Giulia Soponariu e il ritorno di Marina La Rosa

Giulia Soponariu riabbraccia i suoi fratelliGiulia Soponariu riabbraccia i suoi fratelli

È il momento di scoprire la commovente storia di Giulia Soponariu. In passerella, ad aspettarla, ci sono i suoi cinque fratelli.

Donatella Mercoledisanto si cimenta come attrice in una soap opera turca.

Simona Ventura spiega il meccanismo della seconda eliminazione a sorpresa con televoto flash.

Dopo la sfida in piscina, arriva il confronto tra Marina La Rosa e Domenico D'Alterio per parlare della sua storia con Valentina.

La puntata si conclude con le nomination che decreteranno il primo finalista di questa edizione: al televoto ci sono Francesca Carrara, Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto, Simone De Bianchi, Omer Elomari e Rasha Younes.

