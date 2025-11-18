Simona Ventura entra in studio e annuncia che durante la serata ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa, con un meccanismo inedito.

Simona Ventura

Il bacio tra Rasha e Omer e la sorpresa per Mattia

Dopo aver annunciato il secondo bacio di questa edizione, quello tra Rasha e Omer, inizia un acceso confronto tra loro due e Francesca e Simone.

Si passa al triangolo tra Mattia Scudieri, Grazia Kendi e la fidanzata Carlotta. Il concorrente è stato lasciato sui social dopo il suo avvicinamento a Grazia. Mattia apre una nuova busta rossa, dove un titolo di giornale rivela che Carlotta è stata travisata e non aveva intenzione di lasciarlo. Si scopre che Grazia ne era al corrente e che ha scelto di non rivelarglielo per tutelare la sua immunità. In salone, arriva il confronto tra Grazia Kendi e Carlotta. Ma alla fine torna il sereno nella coppia: Carlotta incontra Mattia in Mistery Room dove si baciano e si chiariscono.

Due eliminazioni al Grande Fratello