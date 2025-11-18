Catalogo
SERIE TV18 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 19 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da mercoledì 19 novembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 19 novembre in streaming su Mediaset Infinity, Metin torna in servizio.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 19 novembre

Metin in una scena di Segreti di famigliaMetin in una scena di Segreti di famiglia

Metin torna ufficialmente in servizio come comandante di polizia.

Ilgaz ha intenzione di procedere con un secondo interrogatorio del signor Riza poiché, dopo aver esaminato delle conversazioni tra Lale e una sua amica, presume che sia stato lui a causarne la morte.

