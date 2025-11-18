Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Metin in una scena di Segreti di famiglia

Metin torna ufficialmente in servizio come comandante di polizia.

Ilgaz ha intenzione di procedere con un secondo interrogatorio del signor Riza poiché, dopo aver esaminato delle conversazioni tra Lale e una sua amica, presume che sia stato lui a causarne la morte.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE