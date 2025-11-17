Flaminia Romoli

Domenico D'Alterio, Giulia Soponariu, Rasha Younes, Francesca e Simone e Flaminia Romoli sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono la coppia formata da Francesca e Simone, insieme a Rasha e Giulia, mentre Flaminia Romoli è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Flaminia Romoli deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.

Grande Fratello, seconda eliminazione a sorpresa