Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 17 novembre, Simona Ventura annuncia il nome del concorrente eliminato dopo la chiusura del televoto e un meccanismo inedito che prevede una seconda eliminazione.
Domenico D'Alterio, Giulia Soponariu, Rasha Younes, Francesca e Simone e Flaminia Romoli sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono la coppia formata da Francesca e Simone, insieme a Rasha e Giulia, mentre Flaminia Romoli è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.
Flaminia Romoli deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.
A sorpresa, arriva una seconda eliminazione che riguarda le donne, in maggioranza rispetto agli uomini. Un telefono rosso squilla tre volte e ogni volta porta chi risponde a compiere una scelta molto difficile. Dopo le tre telefonate, cinque donne vanno al televoto flash.
La prima a rispondere è Anita Mazzotta, che va al televoto e condanna con lei anche Ivana Castorina.
Arriva la seconda telefonata, che viene presa da Rasha Younes. Lei è salva ma condanna al televoto Francesca Carrara, che da questa sera non è più in coppia con il figlio Simone.
A rispondere per ultima è Benedetta Stocchi. Anche lei va al televoto insieme a Donatella Mercoledisanto.
Alla chiusura del televoto flash, è Ivana Castorina a dover abbandonare definitivamente la Casa.