IL VERDETTO18 novembre 2025

Grande Fratello, chi sono gli eliminati del 17 novembre

Durante la nona puntata del Grande Fratello, due concorrenti devono lasciare la Casa dopo la chiusura del televoto
Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 17 novembre, Simona Ventura annuncia il nome del concorrente eliminato dopo la chiusura del televoto e un meccanismo inedito che prevede una seconda eliminazione.

Chi è stato eliminato il 17 novembre dal Grande Fratello?

Flaminia RomoliFlaminia Romoli

Domenico D'Alterio, Giulia Soponariu, Rasha Younes, Francesca e Simone e Flaminia Romoli sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono la coppia formata da Francesca e Simone, insieme a Rasha e Giulia, mentre Flaminia Romoli è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Flaminia Romoli deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.

Grande Fratello, seconda eliminazione a sorpresa

A sorpresa, arriva una seconda eliminazione che riguarda le donne, in maggioranza rispetto agli uomini. Un telefono rosso squilla tre volte e ogni volta porta chi risponde a compiere una scelta molto difficile. Dopo le tre telefonate, cinque donne vanno al televoto flash.

La prima a rispondere è Anita Mazzotta, che va al televoto e condanna con lei anche Ivana Castorina.

Arriva la seconda telefonata, che viene presa da Rasha Younes. Lei è salva ma condanna al televoto Francesca Carrara, che da questa sera non è più in coppia con il figlio Simone.

A rispondere per ultima è Benedetta Stocchi. Anche lei va al televoto insieme a Donatella Mercoledisanto.

Alla chiusura del televoto flash, è Ivana Castorina a dover abbandonare definitivamente la Casa.

