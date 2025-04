Una sfida, tante lettere: chi avrà l'ultima parola?

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Per arrivare a conquistare un milione di euro, serve tanta furbizia, strategia e un pizzico di conoscenza della lingua italiana.

Dopo aver testato la memoria e il colpo d'occhio delle coppie, si passa a una prova in cui un'approfondita conoscenza del lessico è fondamentale.

A illustrare le regole ci pensano i due divertenti fratelli Mileto che prendono in mano la situazione e spiegano la sfida del giorno.

Il meccanismo è semplice: una striscia di lettere compare sul led. I concorrenti hanno tre minuti per scrivere quante più parole possibili sfruttando le lettere proposte. Sono ammessi solo lemmi di almeno cinque lettere. Ogni parola corretta vale un punto. Al termine della manche, si girano le lavagnette e si contano i vocaboli corretti.

Un gioco che richiede rapidità, creatività e sangue freddo.

Le coppie impugnano i pennarelli e si concentrano al massimo. Ogni striscia rappresenta un'occasione per testare il proprio linguaggio. Quando iniziano i tre minuti, i concorrenti sprofondano nel silenzio. Tutto è un bisbigliare, un annotare.

Dopo una serie di manche, la classifica è pronta:

Al primo posto si piazzano Pierangelo e Jasmine, seguono Manila e Stefano e subito dopo ci sono le sorelle Testa. Al quarto posto, a pari merito, si classificano Antonino, Andrea, Laura e Giorgia mentre i fratelli Mileto conquistano la quinta posizione. Chiudono il cerchio le sorelle Boccoli.

Essendo un'esercitazione, la prova non prevede un premio per i singoli ma una ricompensa per il gruppo: due bottiglie in più da stappare!

Ancora una volta, le coppie hanno dimostrato di essere veloci e caparbie, riusciranno a mantenere la stessa concentrazione anche durante la diretta di lunedì?