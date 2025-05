Si accende la sfida tra le coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Un campanello suona nella Casa delle Coppie: è il segnale inequivocabile che una nuova prova sta per arrivare! Le coppie si riuniscono in salone, dove sul led appare un messaggio.

"Una nuova sfida vi attende in White Room: avete otto minuti di tempo per costruire una struttura di fiammiferi.

La coppia che riuscirà a costruire quella più alta, potrà scoprire il vantaggio scritto nella busta arancione".

I concorrenti rimangono un attimo a riflettere: come si farà mai una torre di fiammiferi? Pierangelo sembra entusiasta, crede che la prova sia cool, mentre Manila si interroga su quale possa essere la strategia migliore.

Nella White Room si sfida la fisica e la pazienza: le coppie devono costruire la loro torre usando dei lunghi fiammiferi. Facile? Neanche un po’. Il risultato: più che una gara d’equilibrio, sembra una prova zen.

C'è chi affronta la sfida come se stesse maneggiando cristalli di Boemia, con la delicatezza di un chirurgo in sala operatoria, e chi, dopo un crollo, non si lascia scoraggiare e riprende a costruire. Certo, il desiderio di fare un falò è alto, ma non ci si può arrendere! Le mani tremano, le torri ondeggiano come palme al vento e ogni respiro è una minaccia strutturale.

Terminata la prova, questa è la classifica:

All'ultimo posto ci sono Danilo e Fabrizio e al sesto Brigitta e Benedicta. Seguono Pierangelo e Jasmine mentre sfiorano il podio Irma e Lucia.

Medaglia di bronzo per Manila e Stefano, mentre quella d'argento va a Laura e Giorgia.

Vincono la sfida Antonino e Andrea con una torre di quasi quaranta centimetri.

I ragazzi esultano e, con la busta arancione in mano, si avviano verso la Stanza delle Scelte, dove dovranno prendere una difficile decisione.

Dopo essersi consultati, Andrea e Antonino tornano in salone e annunciano a tutti cosa li aspetta:

"Siete la coppia vincitrice della sfida dei fiammiferi e quindi dovete prendere una decisione: escludere tre coppie dalla sfida prevista per domani.

Le tre coppie non parteciperanno alla sfida, perderanno la possibilità di conquistare un importante vantaggio di gioco".

Le coppie che Antonino Andrea hanno deciso di escludere sono le sorelle Testa, Stefano e Manila e le sorelle Boccoli. I primi due vengono scelti perché in passato li hanno penalizzati, mentre le sorelle vengono sfavorite perché in possesso di più chiavi.

Ai concorrenti non resta che accettare sportivamente la scelta dei due ragazzi. Per il momento, la loro corsa al milione è andata...in fumo!