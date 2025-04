Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese sempre più distanti

Manila non trova un punto d’incontro con Antonino: vede indifferenza e non apertura al dialogo

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dopo la terza puntata di The Couple - Una Vittoria per Due, gli equilibri nella Casa delle Coppie sono cambiati. Se prima antipatie e malumori venivano tenuti nascosti, ora la situazione appare più chiara. Che tra Antonino e Andrea da una parte, e Manila e Stefano dall’altra, non ci fosse particolare affinità era già emerso durante la convivenza, ma il nodo principale sembra essere il rapporto tra Manila e Antonino, che proprio non riescono a trovare un punto d’incontro.

Commentando questo rapporto mai nato a fine puntata, Giorgia osserva che tra loro sarebbe necessario un confronto: secondo lei, è brutto non litigare, e confida di aver detto a Laura che proprio attraverso i litigi ci si unisce di più.

Manila, però, non percepisce alcun segnale di apertura da parte dell’hair stylist. Al contrario, commenta con amarezza che sembra quasi che l’indifferenza per lui funzioni meglio della discussione.

Benedicta, curiosa di capire meglio, le chiede subito a cosa si riferisca. Manila, come sempre diretta, spiega di vedere Antonino molto sulle sue e spesso isolato rispetto al resto del gruppo. Per lei, il ragazzo mantiene sempre un distacco verso le coppie, non tutte ovviamente.

Giorgia esprime il suo parere: secondo lei fuori dalla casa Antonino piace molto. Manila, però, la invita a non basarsi solo su questo, perché il gradimento esterno può essere molto diverso dalla percezione interna. Ciò che loro vivono intensamente dentro, fuori può essere visto in tutt’altro modo. In sostanza, le suggerisce di non dare nulla per scontato. Brigitta concorda con lei.

“Io empatizzo con le storie degli altri quando le sento vere” precisa la showgirl, concludendo con un pizzico di stizza: “quando vedo che è tutta fuffa, invece, ci rido su. E stasera ne ho vista tanta di quella fuffa".

Si riferiva ancora ad Antonino? Oppure qualche altra coppia l’ha infastidita?