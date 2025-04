Manila Nazzaro al centro delle discussioni

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Nella Casa delle Coppie ci sono due regine della cucina: Irma e...Manila! Non tutti i concorrenti apprezzano i suoi modi di fare e, nonostante la donna si sia sempre prodigata per tutti, ha attirato alcune critiche e diversi commenti.

Secondo i fratelli Mileto, Antonino e Andrea, Manila ha creato un clima di tensione attorno alla cucina. Sembra quasi una mamma che bacchetta i propri figli.

I fratelli Mileto credono che Stefano capisca bene il loro stato d'animo, ma che mascheri bene per non deludere sua moglie.

Uno scherzo reputato innocente, poi, ha scatenato l'ira della ex miss. Benedicta, Antonino ed Elena hanno mangiucchiato una delle pastiere preparate per Pasqua, destando del malcontento in Irma e Manila. Quest'ultima, in particolare, ci è rimasta talmente male da mettersi a piangere.

Ciò ha portato Benedicta e Manila a uno scontro aperto: per l'attrice la questione andrebbe ridimensionata, si tratta solo di un dolce, per la miss si tratta di una vera e propria mancanza di rispetto.

Al termine della clip, Manila commenta quanto visto. Ci aveva messo tanto impegno, le è dispiaciuto vedere la sua pastiera rovinata. Per lei, c'è una disattenzione nei confronti degli altri. Lei si è sempre messa a disposizione del gruppo, il quale non ha esitato a criticarla.

Francesca Barra, dallo studio, le suggerisce di rispettare la libertà degli altri concorrenti. Dovrebbe essere lei ad adeguarsi e non il contrario, altrimenti finirà per isolarsi.

Antonino, interpellato, risponde sarcastico: "Secondo me ha ragione Manila" dice, per evitare di dar adito a polemiche.

Stefano difende la sua donna, spiegando che la pastiera per la moglie la riporta con il pensiero alla famiglia.

Anche i fratelli Mileto dicono la loro: secondo i ragazzi, Manila e Stefano sono degli attori. Alcuni gesti dei due sposi appaiono loro come falsi.

Difendendosi, Manila spiega di aver avvertito un forte pregiudizio da parte di Fabrizio e Danilo nei suoi confronti.

Tra pastiere nascoste, biscotti rubati e ananas da non toccare, la cucina continua a essere il regno di Manila: qualcuno tenterà di usurpare il suo trono?