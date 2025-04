Laura Maddaloni e Giorgia Villa: un chiarimento dopo lo scontro

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La discussione tra Laura e Giorgia

La prova di memoria ha creato tensioni all’interno delle coppie, persino tra quelle che sembravano più solide. Laura, una volta terminata la sfida, esprime un parere cercando di non lasciar trapelare informazioni sulla prova, per evitare di dare suggerimenti e creare nuove tensioni, come era già accaduto tra Antonino e Lucia.

La frase che innervosisce Giorgia riguarda una considerazione di Laura rivolta a Lucia su Pierangelo: essendo lui abituato a lavorare con una palette di colori, ci si aspetta che nella prova di memoria possa essere particolarmente forte.

Sentendo queste parole, l’atleta più giovane invita Laura a fermarsi, infastidita, perché ritiene che stia indirettamente riportando delle informazioni.

Laura si difende spiegando che non era sua intenzione e, con tono ironico, invita Giorgia a rilassarsi con una camomilla.

“Se ti sei svegliata storta stamattina non te la devi prendere con me. La camomilla te la facevi tu stamattina, non me la devo fare io” ribatte subito Giorgia, preferendo poi lasciare la cucina per calmarsi.

“Ma secondo te posso mai svelare la prova?” domanda retoricamente Laura a Manila, che cerca di rasserenarla sostenendo che Giorgia è semplicemente un po’ nervosa.

La sportiva ha però ben chiaro il motivo di quel nervosismo e lo dichiara apertamente: “Si arrabbia perché non passa la prova, e lo fa ogni volta, senza capire che non sono prove dove puoi essere allenato per riuscirci”. Poi aggiunge riflessiva: “È una cosa soggettiva".

Dirigendosi verso la stanza, Giorgia ribadisce, visibilmente irritata: “Tu pensala come vuoi, io la penso come voglio. Devo pensarla per forza come te?”

Laura, nel frattempo, spera solo di non finire tra gli ultimi classificati, temendo che Giorgia possa rimanerci troppo male.

Quando rivede la ragazza passare, prova a stemperare la tensione nel suo solito modo: con una battuta a fin di bene. “Prendiamocela insieme la camomilla” scherza Laura, prima di abbracciarla con affetto per chiudere l'episodio.

Il chiarimento tra le due

Le due poi si dirigono in stanza per avere un confronto faccia a faccia, lontane dagli occhi di tutte le altre coppie. È in quel momento che Giorgia scoppia in lacrime, sinceramente dispiaciuta per quanto accaduto.

Laura cerca di consolarla: “Noi non abbiamo motivo per discutere” rivelando di aver instaurato con lei un rapporto molto simile a quello con una figlia. Poi spiega cosa l’ha infastidita: “Mi dà fastidio quello che gli altri hanno potuto vedere,” per poi chiarire subito: “Per me non è successo niente tra di noi,” sottolineando come entrambe fossero molto nervose, ma non a causa l’una dell’altra.

A quel punto, anche Laura, in lacrime, si sente di darle un consiglio, forte della sua maggiore esperienza: “Hai ventidue anni, quindi hai ancora l’agonismo nel sangue. Vivi tutto con agonismo, anche una semplice prova con le carte”.

Giorgia la interrompe, facendo notare che, in fondo, sono molto simili. Ed è proprio per questo che Laura si permette di insistere: “Io non mi sono goduta niente nella vita. L’agonismo sportivo è una cosa diversa". La invita a riflettere sul fatto che non è solo la competitività a portare alla vittoria, ma anche il gradimento del pubblico, e la esorta a vivere il percorso con più leggerezza: “Nel caso, abbiamo comunque fatto un’esperienza bellissima”.

“Io non sono fatta così” ammette Giorgia, riconoscendo di aver forse esagerato a causa della tensione.

Laura comprende il motivo del suo nervosismo: la sua compagna è scossa perché loro sono una delle poche coppie a non aver ancora vinto nessuna prova e, di conseguenza, nessun vantaggio.

“Se potessi te la farei vincere io. Ma io non ho la memoria” ammette Laura con affetto.

Giorgia è felice del rapporto costruito con la judoka, fatto di discussioni sincere e confronto. Anche questa lite, a suo avviso, ne è una dimostrazione. Secondo Laura, invece, era evitabile, ma per l'atleta più giovane ha avuto l’effetto di rafforzare ancora di più il loro legame.

The Couple - Una Vittoria per Due è anche questo: rapporti veri costruiti all'interno di un gioco, mentre la caccia al milione prosegue.