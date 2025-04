Antonino Spinalbese: "I fratelli li agevolo volentieri. Questa è una mia scelta"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

L'idillio delle coppie in pace sembra essere ormai abbandonato, il gioco di The Couple - Una vittoria per due è entrato nel vivo e le squadre iniziano a guardarsi con diffidenza. Strategie, errori, piccole evasioni, sembrano scuotere gli equilibri fra i concorrenti. La prova delle sedie che sei è tenuta nella giornata di ieri porta le coppie a discutere fra loro, ma c'è una persona in particolare che attira la collera dei concorrenti.

Lucia è risentita nei confronti di Antonino e non sembra la sola. Mentre parte delle squadre è in cucina a parlare della sfida, l'hair stylist consiglia a tutti di essere più pacati prima delle prove, di non fare a gara a chi inizia: "Bisogna ragionare in questo genere di prove"

"Ragionare su cosa se non sai su cosa verte la prova?" chiede Brigitta, ma Antonino scherza con fare sornione e dichiara che qualche dettaglio si scopre sempre. Questo chiarisce il nervosismo di Lucia che attendeva proprio che l'argomento uscisse fuori: "Tu hai detto ai fratelli come dovevano fare".

"Ho detto della sedia. I fratelli li agevolo volentieri. Questa è una mia scelta" ammette Antonino, quando diversi concorrenti gli fanno notare di aver aiutato Fabrizio e Danilo più del dovuto. "Non stiamo facendo una gita scolastica, stiamo facendo una competizione" tuona Lucia, che fa notare all'avversario di essere in una coppia e non in un gruppo. Anche Manila è della stessa opinione, così come Stefano e tanti altri concorrenti.

"Anche io avrei voluto aiutare Brigitta e Benedicta, ma è una questione di correttezza nei confronti degli altri" spiega Manila, che rinforza Lucia, ma Irma, invece, sembra essere dalla parte di Antonino. Non crede che il concorrente abbia infranto alcuna regola, a discapito anche del proprio compagno di squadra, ha agevolato un'altra coppia, poi confessa: "Anche io ho detto ai fratelli su cosa verteva la prova".

"Questa è una conseguenza che io mi prendo" spiega Antonino, pronto a raccogliere qualsiasi penalità. Inoltre, a sua discolpa, afferma di aver dato questa informazione davanti a tutti, ma Lucia, ancora una volta, smentisce l'hair stylist: "Non è vero che l'hai detto davanti a tutti. Tu l'hai detto lontano dagli altri, c'ero io e pensavi dormissi. Non gli hai detto su cos'era la prova, gli hai detto come montare la sedia".

I concorrenti sembrano divisi, alcuni più arrabbiati, altri più clementi. Le sorelle Boccoli ironizzano sui comportamenti di Antonino, mentre Laura e Irma sostengono che è stata una leggerezza, così anche Giorgia che fa notare al ragazzo di fare più attenzione.

Il milione racchiuso nella cassaforte stuzzica la competizione e queste prime accuse potrebbero essere frutto di preoccupazione. Agevolare qualcuno vuol dire davvero aiutarlo ad arrivare all'obiettivo oppure occorre ben altro per vincere?