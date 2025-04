La serata si apre con lacrime e chiarimenti fra le coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Sembra che alla vigilia della prossima puntata di The Couple - Una vittoria per due i concorrenti inizino ad avvertire un po' di smarrimento. Domani sera, le otto coppie saranno chiamate a nominarsi a vicenda e questo potrebbe creare un po' di malcontenti. A cena, questo diventa l'argomento di conversazione e l'occasione di un primo confronto fra le diverse squadre.

Votare i più forti? I più deboli? E cosa rende più forte? Benedicta ammette di voler essere onesta e dirà sempre chi ha intenzione di votare. Per lei, la coppia da temere sono le sorelle Testa e questo la spinge a nominarle. Questo le spiace, poiché sono anche le persone con le quali si è più legata, ma questo è un gioco e tocca giocare.

Irma ammette di aver ascoltato delle conversazioni notturne fra le sorelle Boccoli, Thais ed Elena. Con le ex veline sembra essersi confrontata al mattino, ma è il momento di essere chiari gli uni con gli altri. Benedicta afferma: "È tutto il giorno che voglio parlarti, ma ti vedevo schiva". La pugile si commuove, si dice dispiaciuta e un po' delusa: "Tra tutte le coppie, da lei, da loro non me l'aspettavo". L'attrice si dice mortificata, ma non vorrebbe che il loro rapporto cambiasse, in nessun modo. Le due donne si abbracciano, ma anche tutto il tavolo chiarisce di essere in difficoltà, come comportarsi domani?

Le coppie non sembrano provare antipatie fra loro, i concorrenti hanno instaurato tutti un ottimo rapporto. Hanno scelto di essere sinceri, più o meno tutti. Giorgia avverte la necessità di esternare un pensiero che la tormenta: avverte una certa distanza da Thais ed Elena e crede di non essere gradita da loro. Come Irma, anche la ragazza reputa che essere chiari gli uni con gli altri possa essere la cosa migliore da fare.

L'atleta spiega di aver avvertito un certo fastidio da parte delle due donne: "Credevo vi desse fastidio che io mi occupassi delle pulizie" e aggiunge "Mi venivate ad aiutare quando io avevo già finito". Elena e Thais sono interdette, non hanno mai parlato male della ragazza, né degli altri. Elena afferma: "Sono sempre diretta, preferisco cambiare idea, ma dire la mia opinione".

Tra le donne si crea un clima di confronto, le une chiariscono alle altre i fraintendimenti insorti e in poco tempo quello che sembrava l'inizio di una frattura profonda fra le coppie diventa un momento di unione e condivisione. Irma abbraccia Giorgia, le sorelle Boccoli si uniscono a Laura, Lucia, Thais ed Elena. Tutte insieme superano questo primo scoglio e Thais afferma: "È iniziato il gioco".