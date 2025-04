Irma Testa scopre le intenzioni di Nomination di Thais Wiggers ed Elena Barolo

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Lunedì si avvicina e per la nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due, le coppie si stanno preparando con strategie e Nomination.

Mentre Giorgia corre sul tapis roulant, Irma si avvicina all'atleta e le confida di aver origliato una conversazione notturna tra Thais ed Elena, durante la quale le due concorrenti avrebbero espresso l’intenzione di nominarla insieme alla sorella Lucia. Una rivelazione che non è risultata gradita alla pugile.

La ragazza, con la determinazione che la contraddistingue, l'ha fatto notare alla brasiliana che, invece, ha minimizzato. "Stavo con l'ascia di guerra" afferma Irma, non nascondendo all'amica il proprio disappunto.

Ma dietro la metafora, si cela una vera irritazione, anche nei confronti dell’atteggiamento della sorella: "Siamo le uniche che non hanno una strategia". A quanto pare, Lucia vuole affrontare il gioco senza preparare alcun piano.

Per Irma, il punto è semplice: “Certe cose le devi dire in faccia” continua, rimproverando a Thais di non aver voluto affrontare di petto la questione.

Alla pugile, non resta che aspettare la puntata. Il ring delle Nomination si preannuncia infuocato.