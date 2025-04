La delusione di Irma Testa e le strategie delle sorelle Boccoli

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Irma Testa, nelle scorse notti, sembra aver origliato i discorsi notturni e le strategie di alcune squadre di The Couple - Una vittoria per due. Elena e Thais, così come le sorelle Boccoli, sembrano aver individuato in Lucia e la sorella la coppia più forte e per questo potrebbero essere coloro che riceveranno maggiori Nomina tion.

Questo ha portato a un confronto durante la scorsa serata, dal momento che la pugile si è sentita tradita, forse un po' delusa, dal pensiero che proprio Brigitta possa nominarla, ma davanti alla verità Irma ha compreso le motivazioni delle sorelle Boccoli. Credeva di aver stretto un legame con loro, ma quando le due donne hanno chiarito di voler nominare i più forti le due pugili si sono sentite lusingate e più rasserenate.

Quando Ilary Blasi chiede a Irma il perché di tanto rammarico la ragazza chiarisce: "Perché forse, io e mia sorella, siamo le uniche a non fare strategie". Le sorelle Boccoli, invece, spiegano di non fare strategie, tengono molto alle sorelle Testa e le trovano competitive, per questo forti. La reciproca stima, l'interesse nel conoscersi, il rimandare critiche e sconforti, portano le quattro donne a un ulteriore chiarimento, superando questo piccolo intoppo.