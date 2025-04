Indecisione sulle prossime Nomination per Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Le temibili Nomination di The Couple - Una Vittoria per Due si avvicinano e alcune coppie mettono già in atto le proprie strategie per arrivare fino alla fine e provare a vincere l'ambito premio in denaro.

Prima di mettersi a dormire Jasmine e Pierangelo, si confrontano ed esprimono le proprie idee in merito alle prossime votazioni. Chi scegliere tra le sette coppie in gara?

Le motivazioni sono differenti: Pierangelo, sentendosi ancora in debito con i fratelli Mileto, vorrebbe nominare la coppia composta da Antonino e Andrea. Danilo e Fabrizio, durante la prima puntata, sono stati molto gentili a donare loro una chiave, per questo preferirebbe proteggerli ancora un po'.

Anche giustificare la Nomination ad Andrea e Antonino sarebbe più semplice, si potrebbe far passare come una banale vendetta. Ma sarà la scelta giusta puntare una coppia così forte? Pierangelo nutre dei dubbi e ragiona ad alta voce.

Meno incline a fare strategie e più volta a preservare i rapporti umani, Jasmine preferirebbe votare i fratelli Mileto, con cui ha interagito di meno. Assieme al compagno, la cantante passa a rassegna ogni coppia e nessuna, a parte quelle già valutate, sembra meritare di essere nominata.

Cosa predominerà alla fine, mente o cuore? Mancano ancora dei giorni, Jasmine e Pierangelo hanno tutto il tempo per riflettere e decidere. Di certo, per conquistare la vittoria, nulla può essere lasciato al caso.