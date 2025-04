Danilo e Fabrizio Mileto: due mondi, un solo legame

Durante la cena esclusiva, emergono le differenze tra Fabrizio e Danilo, ma anche il forte legame che li unisce come fratelli complementari

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La cena esclusiva nella White Room, riservata ad alcune coppie selezionate nel pomeriggio da Danilo e Fabrizio, ha avuto inizio. I concorrenti colgono l’occasione per vivere un momento di leggerezza e approfondire la conoscenza reciproca.

Thais, notando quanto Danilo sia estroverso rispetto al fratello, invita Fabrizio ad aprirsi un po’ di più e a raccontare qualcosa di sé: “Vogliamo sapere un po’ di più di te”, lo sprona.

Fabrizio ammette di essere introverso, ma afferma che, con gli argomenti giusti – come anime e calcio – riesce a lasciarsi andare: “Ho amici molto simili a me, condividiamo gli stessi interessi e parliamo sempre delle stesse cose”. Il pugliese sembra ancora in fase di adattamento alla Casa delle Coppie, popolata da coppie dai caratteri molto diversi dal suo.

Danilo, al contrario, è un vero estroverso: ama parlare, confrontarsi e stare in mezzo alla gente, sia dentro che fuori The Couple – Una Vittoria per Due. “Devo sempre essere a contatto con le persone” confessa, riferendosi sia alle relazioni amorose che a quelle amicali.

Fabrizio poi rivela un dettaglio curioso: “Mio padre è come me”, scherza, dicendo di essere la sua fotocopia, mentre riconosce nella madre una somiglianza con Danilo, più razionale e controllata. “Io e papà siamo due mine vaganti”, conclude con un sorriso.

Nonostante le differenze caratteriali, tra Fabrizio e Danilo emerge un legame profondo e autentico: due metà complementari che, nel confronto con gli altri e tra loro, riescono a tirare fuori il meglio l’uno dell’altro.