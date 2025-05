Commenti sull'uscita delle sorelle Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La puntata di ieri ha visto due eliminazioni, tra cui l'uscita delle sorelle Testa. L'avvenimento ha portato diversi concorrenti a compiere delle riflessioni su quello che potrebbe aver penalizzato Irma e Lucia.

Laura ritiene che il voto dato a Pierangelo e Jasmine sia stato un passo falso, poiché non giustificato da motivazioni personali. Il pubblico non avrà apprezzato le motivazioni date.

Anche Antonino concorda: secondo lui, le Testa si erano lasciate coinvolgere troppo nel gioco, perdendo lucidità. Se Irma non avesse agito di strategia, tramite calcoli e sotterfugi, probabilmente le votazioni sarebbero andate per come voleva lei. "Erano entrate troppo dentro, è stato questo il loro errore" afferma.

Benedicta sottolinea come Pierangelo e Jasmine siano riusciti a spiegare le loro scelte, a differenza di Irma e Lucia, e per questo siano apparsi come vittime agli occhi degli altri. Per tutti, l'uscita delle Testa è stata il risultato di tensioni e rancori che covavano da tempo.

Una mossa di troppo può quindi rivelarsi fatale a The Couple - Una vittoria per due: va bene giocare di strategia, ma mai farsi prendere la mano!