Irma e Lucia Testa sono la prima coppia eliminata della serata

Una puntata ricca di colpi di scena attende le coppie di The Couple - Una vittoria per Due. A rischio eliminazione questa sera ci sono le sorelle Testa e Jasmine e Pierangelo.

La coppia di amici è per la seconda volta in Nomination, dopo il salvataggio della scorsa puntata, e i due ragazzi sperano di riuscire a superare indenni il televoto anche questa volta. Le sorelle Testa invece, agguerrite nelle prove e protagoniste di alleanze e strategie non vorrebbero abbandonare la corsa al milione.

Arriva il momento del verdetto, le coppie raggiungono lo studio dove ripensano al percorso fatto in queste settimane. “Potessimo tornare indietro lasceremo un po’ di emozioni fuori dalla casa. In questo gioco bisogna pensare a se” confessano le due sorelle. Pierangelo e Jasmine invece se tornassero indietro sarebbero più cauti “Forse abbiamo peccato di ingenuità” afferma Jasmine “ma siamo stati veri e ci siamo divertiti fino all’ultimo” conclude Pierangelo.

Ilary, dopo aver commentato anche con le coppie in casa, svela il risultato del televoto “la coppia che deve rinunciare al sogno di vincere un milione è la coppia formata da Lucia e Irma Testa”.

Pierangelo e Jasmine riescono a superare indenni anche il secondo televoto e dopo aver salutato le compagne d’avventura tornano in casa. “Non ce lo aspettavamo ma lo sapevamo” afferma Lucia, che non nasconde la sua delusione. Gli scontri per le Nomination e l’allontanamento dal gruppo sembrano aver influito sulla loro corsa al milione, come sottolinea anche Francesca Barra “vi siete concentrate troppo su Antonino”. “Ci sono rimasta malissimo, le ho sempre viste molto forti” commenta delusa anche Thais che insieme a Elena faceva il tifo per le due pugili.

La coppia di sorelle dovrà ora assegnare le chiavi che finora è riuscita a conquistare, ma una delle prove in settimana - vinta da Antonio e Andrea - esclude le sorelle Boccoli, Manila e Stefano dall’eredità delle Testa.

Le due sorelle hanno le idee chiare “lasciamo tutte e due le chiavi a Laura e Giorgia” che ringraziano le ex compagne passando a quota quattro chiavi.