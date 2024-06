Dopo il successo della seconda stagione, le avventure di Viola e Demir continueranno in Viola come il mare 3

La seconda stagione di Viola come il mare ha rappresentato un enorme successo per Mediaset Infinity e Canale 5.

Ma le avventure di Viola Vitale (Francesca Chillemi) e l'ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman) non sono finite. Viola come il mare 3 si farà.

Viola come il mare 3: la terza stagione si farà

La terza stagione di Viola come il mare è in lavorazione. Le storie di Viola e Demir continueranno a emozionare il pubblico di Canale 5 e di Mediaset Infinity.

Nel finale della seconda stagione, Viola rivela a Demir di avere finalmente trovato suo padre. La ragazza non riesce più ad utilizzare la sinestesia e Demir le dichiara il suo amore baciandola.

Demir riesce a rintracciare Valerio Tagliaferro, che però gli spara. Demir si trova in ospedale e riesce a riprendersi.

Come finisce Viola come il mare 2: Viola vede il colore di Demir

Nell'ultima scena di Viola come il mare 2, Viola riesce a vedere il colore di Demir.

L'ispettore dichiara tutto il suo amore a Viola e i due si baciano: "La mia vita non esiste senza la tua. Voglio stare con te, oggi e per sempre".

Cosa succederà nella terza stagione di Viola come il mare?

